Раскрывшая изнанку телевидения бывшая ведущая начала лысеть из-за травли

Бывшая телеведущая Мелани Сайкс заявила, что начала терять волосы из-за травли

Бывшая британская ведущая Мелани Сайкc рассказала, что начала терять волосы из-за травли, с которой она столкнулась после того, как раскрыла изнанку телевидения. Подробностями она поделилась в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я столкнулась с облысением и проблемами с сердцем из-за всего, что произошло за последние несколько месяцев. У меня посттравматическое стрессовое расстройство», — заявила Сайкс.

В ролике, опубликованном на YouTube, бывшая ведущая уточнила, что проблемы со здоровьем у нее начались после того, как пресса и пользователи сети затравили ее из-за слов о телезвезде Джино Д'Акампо. Ранее Сайкс назвала его монстром и вспомнила, как коллега хвастался, что состоит в хороших отношениях с начальством, благодаря чему может решить любую проблему.

В декабре 2024 года сообщалось, что Д'Акампо обвинили в сексуальных домогательствах. Жалобу на ведущего подала одна из сотрудниц канала ITV, на котором он работал.

Перед этим Сайкс пожаловалась на непрофессионализм в телеиндустрии. Экс-ведущая обвинила каналы в том, что они не принимают мер в отношении сотрудников, которые ведут себя неподобающе на съемках. Одним из таких сотрудников она назвала звезду шоу «МастерШеф» на канале «Би-би-си» Грегга Уоллеса.