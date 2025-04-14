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15:17, 14 апреля 2025Экономика

Москвичей предупредили о коварстве «ложного» лета

Синоптик Шувалов: Москвичам не стоит обманываться кажущейся жарой
Виктория Клабукова

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

С понедельника, 14 апреля, столбики термометров в столице резко пойдут вверх. Однако обманываться кажущейся жарой не стоит, предупреждает москвичей руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Его слова приводит издание Regions.

Доверять внезапному потеплению не стоит: 20-градусное тепло в апреле — не повод открывать купальный сезон и загорать, предостерегает синоптик. Резкий скачок температуры принесет в Москву «ложное» лето, которое коварно простудами. «Солнце еще не настолько яркое, чтобы получить загар, да и от земли еще будет веять холодом», — пояснил Шувалов. Пора шезлонгов еще не пришла, зато сидеть на открытых верандах в кафе уже можно. Также метеоролог не рекомендует далеко убирать весенние куртки — ночи еще будут прохладными.

Такая летняя погода в Москве и области задержится почти до конца месяца, вплоть до следующей пятницы, 25 апреля. Затем в столице, вероятно, вновь наступит период похолодания. Очередная волна холодов будет слабее предыдущей: устойчивого снежного покрова и заносов наверняка не образуется.

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