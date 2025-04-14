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14:41, 14 апреля 2025Россия

Медведев тремя словами ответил на призыв Мерца ударить по Крымскому мосту

Медведев назвал Мерца нацистом после его призыва ударить по Крымскому мосту
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев тремя словами обратился к кандидату в канцлеры ФРГ Фридриху Мерцу после его призыва к Вооруженным силам Украины (ВСУ) ударить по Крымскому мосту. Свой комментарий он опубликовал в соцсети X.

«Кандидата в канцлеры Фрица Мерца преследуют воспоминания о его отце, служившем в гитлеровском вермахте. Теперь Мерц предлагает нанести удар по Крымскому мосту. Подумай дважды, нацист!» — написал Медведев.

О том, что лидер блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц призвал ударить по Крымскому мосту, стало известно 14 апреля. Немецкий политик, которого называют будущим канцлером ФРГ, призвал ВСУ выйти из оборонительного положения и начать влиять на ход событий на поле боя. В качестве возможной цели для наступательных действий он назвал Крымский мост и призвал разрушить его.

О возможном ударе ВСУ по Крыму ранее предупреждал военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, на фоне идущих переговоров Москвы и Вашингтона полуостров может быть атакован и не стоит считать, что ВСУ оставили планы ударов по Крымскому мосту, так как их беспокоит объездная дорога через Мариуполь и Крым.

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