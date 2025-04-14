Медведев тремя словами ответил на призыв Мерца ударить по Крымскому мосту

Медведев назвал Мерца нацистом после его призыва ударить по Крымскому мосту

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев тремя словами обратился к кандидату в канцлеры ФРГ Фридриху Мерцу после его призыва к Вооруженным силам Украины (ВСУ) ударить по Крымскому мосту. Свой комментарий он опубликовал в соцсети X.

«Кандидата в канцлеры Фрица Мерца преследуют воспоминания о его отце, служившем в гитлеровском вермахте. Теперь Мерц предлагает нанести удар по Крымскому мосту. Подумай дважды, нацист!» — написал Медведев.

О том, что лидер блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц призвал ударить по Крымскому мосту, стало известно 14 апреля. Немецкий политик, которого называют будущим канцлером ФРГ, призвал ВСУ выйти из оборонительного положения и начать влиять на ход событий на поле боя. В качестве возможной цели для наступательных действий он назвал Крымский мост и призвал разрушить его.

О возможном ударе ВСУ по Крыму ранее предупреждал военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, на фоне идущих переговоров Москвы и Вашингтона полуостров может быть атакован и не стоит считать, что ВСУ оставили планы ударов по Крымскому мосту, так как их беспокоит объездная дорога через Мариуполь и Крым.