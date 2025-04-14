Минобороны России обвинило ВСУ в восьми атаках на энергообъекты за сутки

Минобороны России заявило о восьми атаках ВСУ на энергообъекты за сутки

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили восемь атак на объекты российской энергетики. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

Так, ведомство обвинило Киев в совершенной 13 апреля атаке беспилотником по энергообъекту в «Белгородэнерго» в Белгородской области, в результате которой без света остались 735 человек.

В этот же день в Брянской области были обстреляны подстанции «Брянскэнерго» и оборваны провода высоковольтной линии «Белгородэнерго». Кроме того, в Запорожской области из-за атаки со стороны Украины отключилась высоковольтная линия ГУП «Таврия-Энерго». Также под удар попали объекты энергетической инфраструктуры в Курской области.

В Луганской народной республике беспилотник ВСУ атаковал электроподстанцию «Троицкая», что привело к отключению высоковольтной линии Сватово — Троицкая. Без света оставались около 36 600 человек.

Днем ранее Минобороны сообщало о двух за сутки ударах по энергетической инфраструктуре России. Атакам подверглись объекты в Белгородской области.

25 марта Москва и Вашингтон согласовали перечень российских и украинских объектов, которые попали под действие временного моратория на удары по энергосистеме. В список включили нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, в том числе насосные станции, а также вырабатывающую и передающую электричество инфраструктуру.