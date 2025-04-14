Минобороны сообщило о повлиявшем на сотни россиян ударе по белгородскому энергообъекту

Минобороны: ВСУ ударили по объекту энергетики в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по объекту энергетики в Белгородской области, что оставило без света сотни россиян. О повлиявшей на жителей приграничья атаке сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, украинским беспилотником был атакован объект филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго». В результате удара ВСУ произошел обрыв проводов в пролете опор, и как следствие — отключение высоковольтной линии.

Как уточнили в министерстве, в итоге без электроснабжения оставались 735 жителей Грайворонского района в российском регионе.

Ранее в Минобороны сообщили, что всего за минувшие сутки ВСУ совершили восемь атак на объекты российской энергетики — в Белгородской, Брянской, Запорожской областях и Луганской Народной Республике.

В середине марта была достигнута договоренность о взаимном отказе Москвы и Киева от атак по энергетической инфраструктуре в течение 30 дней. При этом Минобороны ежедневно сообщает об атаках ВСУ по российским объектам энергетики. В Кремле, в свою очередь, заявили, что продление моратория будет зависеть от решения президента России Владимира Путина.