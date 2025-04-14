В Кремле ответили на вопрос о продлении Россией моратория на удары по энергетике

Песков: Продление моратория на удары по энергетике зависит от решения Путина

Продление моратория России на удары по объектам энергетики Украины будет зависеть от решения президента Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Это будет зависеть от решения президента Путина», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли по истечении 30 дней продлена договоренность об отказе ударов по объектам энергетики.

Пресс-секретарь президента напомнил, что договоренность по сути не соблюдалась Украиной, в связи с чем нужно будет проанализировать прошедший месяц, чтобы принять решение. Нужно будет также обменяться соображениями с американской стороной, после чего будет принято решение, добавил Песков.

В марте Москва и Вашингтон согласовали перечень объектов энергетики, по которым в течение месяца, начиная с 18 марта 2025 года, ВСУ и Россия отказываются наносить удары. Несмотря на это, Минобороны России ежедневно сообщает об атаках ВСУ по энергообъектам России. Москва тем временем продолжает придерживаться моратория на удары по украинским энергетическим объектам, заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркивал, что Москва уведомляет Вашингтон о текущем положении дел.