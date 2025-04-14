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16:10, 14 апреля 2025Спорт

Миранчук поделился подробностями игры против Месси

Футболист Алексей Миранчук назвал космосом игру против Лионеля Месси в MLS
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Алексей Миранчук (слева)

Алексей Миранчук (слева) . Фото: Megan Briggs / Stringer / Getty images

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в интервью YouTube-каналу FONBET поделился подробностями об игре против «Интер Майами» в Главной лиге футбола (MLS), за который выступает аргентинский нападающий Лионель Месси.

Футболист назвал игру Месси космосом. Он обратил внимание на то, что в «Интере» выступают бывшие игроки «Барселоны» Жорди Альба, Луис Суарес и Серхио Бускетс, и между ними и Месси отличное взаимопонимание. «Они не бросили якорь. Они доминируют», — заявил Миранчук.

О трансфере Миранчука в «Атланту» было объявлено 30 июля 2024-го. Соглашение рассчитано до конца 2027 года с опцией продления еще на один год.

Месси пополнил состав «Интер Майами» летом 2023-го. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025.

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