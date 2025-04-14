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21:30, 14 апреля 2025Бывший СССР

На Украине допустили разрыв дипотношений с США из-за слов Трампа

Безуглая: Слова Трампа о вине Киева в СВО — повод для разрыва дипотношений
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Слова президента США Дональда Трампа о вине Украины в конфликте с Россией являются поводом для разрыва дипломатических отношений между странами. С таким заявлением выступила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Трамп обвинил Украину в том, что мы начали войну, а не Россия напала на нас. Теоретически ситуация является поводом для расторжения дипломатических отношений с США», — написала политик. Она отметила, что сейчас Вашингтон является союзником Москвы.

Ранее Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и бывший американский лидер Джо Байден позволили начаться конфликту. По его словам, было множество способов предотвратить военную конфронтацию.

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