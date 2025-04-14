Профессор Дизен: Трамп теряет терпение из-за Зеленского

Президент США Дональд Трамп теряет терпение из-за главы Украины Владимира Зеленского. На это указал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети X.

Таким образом он прокомментировал недавнее заявление американского лидера о вине Зеленского в начале конфликта на Украине. По словам Трампа, украинский президент, а также экс-глава США Джо Байден, позволили конфронтации начаться, что стало «чудовищной ошибкой».

В Верховной Раде сочли слова Трампа поводом для разрыва дипломатических отношений с США. Там отметили, что сейчас Вашингтон является союзником Москвы.