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12:45, 14 апреля 2025Экономика

Назван самый популярный у россиян автомобиль

«Автостат»: Самым популярным у россиян автомобилем стал седан Lada Granta
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Алексей Еремин / Коммерсантъ

По итогам второй недели апреля 2025 года самым популярным у россиян автомобилем стал отечественный седан эконом-класса Lada Granta. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

С 7 по 14 апреля вышеуказанная машина разошлась в России суммарным тиражом в 1178 экземпляров. По этом показателю Lada Granta смогла опередить остальные модели, представленные на отечественном авторынке. На втором месте оказался китайский кроссовер Haval Jolion (1005), на третьем — Chery Tiggo 7 PRO Max (725).

В топ-5 рейтинга вошли еще несколько российских машин. Седан Lada Vesta занял в списке четвертую строчку с результатом в 720 единиц, а универсальная версия этого автомобиля замкнула пятерку лидеров (667 штук). В десятке самых востребованных моделей также оказались внедорожники Lada Niva Legend (644) и Lada Niva Travel (632). На восьмом и девятом местах расположились лифтбек Lada Granta (616) и ее универсальная версия (547), а на десятой строчке расположился кроссовер Geely Monjaro (519).

Lada сохраняет за собой статус самого востребованного автобренда в РФ не первый месяц. По итогам марта 2025 года в стране реализовали в общей сложности 25,2 тысячи машин этого концерна. На второй и третьей строчках рейтинга с большим отставанием расположились китайские Haval и Chery (9,8 и 8,4 тысячи проданных экземпляров соответственно). Топ-5 замкнули еще два бренда из КНР — Geely и Changan. Результат первого составил 5,1 тысячи единиц, второго — 3,8 тысячи.

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