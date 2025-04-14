Названы задачи китайского J-36

«Известия»: Китайский самолет J-36 предназначен для нанесений ударов

Китайский самолет нового поколения, который называют J-36, — это ударный самолет, предназначенный для поражения наземных и надводных целей. Задачи самолета назвали в публикации «Известий».

Отмечается, что самолет получил неофициальное название J-36, поскольку на фюзеляже заметили номер «3601». Автор допустил, что самолет могут назвать J/H-36 или даже H-36, поскольку «H» используют для обозначения китайских бомбардировщиков.

«J-36 из Чэнду — это сверхзвуковой многоцелевой или ударный самолет, выполненный по аэродинамической схеме "летающее крыло". Такая схема в сочетании с треугольным крылом большой стреловидности обеспечит самолету высокую сверхзвуковую скорость и достаточно вместительные отсеки для вооружений», — сказал редактор сайта MilitaryRussia Дмитрий Корнев.

Также он подчеркнул, что отсутствие киля и выступающих поверхностей обеспечат малую радиолокационную заметность J-36.

Корнев напомнил, что Китаю необходимо заменить бомбардировщик H-6, который является модернизированной копией советского Ту-16, разработанного в 1950-х. J-36 может быть самолетом, который готовят в качестве замены H-6.

Ранее в апреле посадку китайского J-36 показали на видео. Самолет с выпущенным шасси пролетел над оживленным шоссе.