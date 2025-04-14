Раскрыты последние телефоны под брендом Nokia

Компания HMD выпустит пять последних телефонов под брендом Nokia

Под брендом Nokia выпустят несколько телефонов, прежде чем отказаться от торговой марки. На это обратило внимание издание Nokiamob.

Права на бренд Nokia имеет китайская компания HMD Global, которая выпускала под ним телефоны и смартфоны. В 2026 году у фирмы закончатся права на торговую марку, поэтому до конца 2025-го она представит последние несколько устройств.

По информации известного инсайдера под ником smashx_60, HMD Global выпустит пять телефонов в ближайшие месяцы. Все они так или иначе будут связаны с известными моделями Nokia, представленными в 90-00-х годах. Одним из первых телефоном окажется Nokia 3510, оригинальная версия которого вышла в 2002 году. Из раскрытых данных следует, что на рынке появятся кнопочные телефоны Nokia 130 Music, Nokia 150 Music и Nokia 8310.

Также HMD обновит представленный в 2022 году телефон Nokia 5710 XpressAudio — этот аппарат отличался наличием встроенных наушников. Версия 2025 года будет иметь разъем USB-C вместо microUSB.

Журналисты Nokiamob предположили, что с 2026 года HMD Global сосредоточится на разработке и выпуске телефонов и смартфонов под собственным брендом.

В середине января стало известно, что компания HMD Global прекратила выпуск и продажу смартфонов под брендом Nokia. При этом в начале 2025-го телефоны Nokia, произведенные HMD, оставались в продаже.