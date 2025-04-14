Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:35, 14 апреля 2025Россия

Опубликована карта боев за названный последним рубежом обороны ВСУ участок Курской области

Бои в окрестностях Горналя в Курской области показали на карте
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Опубликована карта боев за приграничный оборонительный рубеж Вооруженных сил Украины (ВСУ) Курской области. Ее разместил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По его данным, российские войска начали штурм Свято-Николаевского мужского монастыря — его ранее назвали последним укрепрайоном ВСУ на российской территории.

Также канал показал кадры работы российских артиллеристов по комплексу зданий с синими крышами — вероятно, речь идет о монастыре.

14 апреля российский офицер с позывным Мажор, командующий артиллерией одного из полков в Курской области, рассказал о начале отхода ВСУ с российской территории. По словам военнослужащего, у украинцев больше нет задачи сохранять присутствие в Курской области. «Если даже она есть, они просто уже не могут ее выполнить», — добавил он.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп обвинил Зеленского и Байдена в начале конфликта на Украине

    Центробанк резко понизил курсы доллара и евро

    В России испытали станцию для спутника дистанционного зондирования Земли

    Оперный фестиваль с участием звезд пройдет в российском городе

    Продажи автомобилей УАЗ рухнули

    В России высказались о перспективе восстановления поставок газа в Европу

    Невеста Безоса вернулась из космического полета и рассказала об удивившей ее вещи

    Глава евродипломатии рассказала о планах ЕС на 9 мая

    Стилистка назвала две визуально старящие вещи в гардеробе

    Популярный российский комик раскрыл шокировавшую его особенность одной европейской страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше