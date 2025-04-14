Опубликована карта боев за названный последним рубежом обороны ВСУ участок Курской области

Бои в окрестностях Горналя в Курской области показали на карте

Опубликована карта боев за приграничный оборонительный рубеж Вооруженных сил Украины (ВСУ) Курской области. Ее разместил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По его данным, российские войска начали штурм Свято-Николаевского мужского монастыря — его ранее назвали последним укрепрайоном ВСУ на российской территории.

Также канал показал кадры работы российских артиллеристов по комплексу зданий с синими крышами — вероятно, речь идет о монастыре.

14 апреля российский офицер с позывным Мажор, командующий артиллерией одного из полков в Курской области, рассказал о начале отхода ВСУ с российской территории. По словам военнослужащего, у украинцев больше нет задачи сохранять присутствие в Курской области. «Если даже она есть, они просто уже не могут ее выполнить», — добавил он.