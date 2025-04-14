Оштрафованный за вандализм в Судже рэпер оценил граффити с Пашей Техником на стене Цоя

Рэпер Апачев назвал граффити фанатов Паши Техника на стене Цоя вызовом

Граффити фанатов рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) на стене Виктора Цоя в Москве — это вызов. Так сообщения об испорченной стене памяти рок-музыканта прокомментировал оштрафованный за вандализм в Судже Курской области рэпер Аким Апачев (Гасанов), его заявление опубликовано в Telegram.

По заявлению Апачева, в момент создания стена Цоя являлась вызовом «бронзовому советскому времени», но теперь «забронзовела» сама.

«Если коротко и беспристрастно. Граффити фанатов Паши Техника на стене Цоя — это вызов. (...) В итоге довольны все: фанаты Техника бросили свой вызов, фанаты Цоя на вызов ответили», — оценил события вокруг мемориала рэпер.

Граффити в память о Павле Ивлеве появилось на стене Цоя 10 апреля. Поклонники рэпера частично закрасили портрет солиста группы «Кино» словом «Техник», на что фанаты Цоя ответили перформансом.