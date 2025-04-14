Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:40, 14 апреля 2025Россия

Оштрафованный за вандализм в Судже рэпер оценил граффити с Пашей Техником на стене Цоя

Рэпер Апачев назвал граффити фанатов Паши Техника на стене Цоя вызовом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Граффити фанатов рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) на стене Виктора Цоя в Москве — это вызов. Так сообщения об испорченной стене памяти рок-музыканта прокомментировал оштрафованный за вандализм в Судже Курской области рэпер Аким Апачев (Гасанов), его заявление опубликовано в Telegram.

По заявлению Апачева, в момент создания стена Цоя являлась вызовом «бронзовому советскому времени», но теперь «забронзовела» сама.

«Если коротко и беспристрастно. Граффити фанатов Паши Техника на стене Цоя — это вызов. (...) В итоге довольны все: фанаты Техника бросили свой вызов, фанаты Цоя на вызов ответили», — оценил события вокруг мемориала рэпер.

Граффити в память о Павле Ивлеве появилось на стене Цоя 10 апреля. Поклонники рэпера частично закрасили портрет солиста группы «Кино» словом «Техник», на что фанаты Цоя ответили перформансом.

    Обсудить
    Последние новости

    Суд ликвидировал Фонд Ройзмана

    Недавно открытая пасхальная комета попала в объектив российского фотографа

    Пенсионерка шлепнула внучку тапком и оказалась за решеткой

    Взрыв произошел возле церкви в Москве

    Страна НАТО выступила против поставок оружия на Украину

    Устранение боевика ВСУ назвали ответом на обстрелы приграничья России

    Названы задачи китайского J-36

    Крупнейшие покупатели российской нефти снизили ее закупки

    Стала известна дата избрания нового канцлера Германии

    В сети испугались за здоровье Скриптонита из-за его внешности на новом фото

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше