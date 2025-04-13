Поклонники Паши Техника нарисовали его портрет на стене Цоя. Фанаты солиста «Кино» возмутились и ответили перформансом

Фанаты Цоя ответили на порчу стены надписью о Паше Технике

На знаменитой стене в честь музыканта Виктора Цоя на Арбате появилось граффити в память о рэпере Паше Технике. Молодые поклонники Техника частично закрасили портрет солиста группы «Кино», теперь на стене находится портрет рэпера и надпись «Техник».

Как сообщает Telegram-канал Mash, граффити появилось на Арбате 10 апреля, до похорон музыканта. По информации Mash, граффити нарисовали 10 апреля с 02:00 до 04:00. После этого к стене приставили наряд полиции.

Паши Техника не стало 4 апреля. До этого он несколько дней пребывал в состоянии искусственной комы в больнице Таиланда после отравления неизвестными веществами. Рэперу было 40 лет. Прощание с ним прошло 11 апреля.

Фанаты Цоя ответили на порчу стены на Арбате перформансом

Фанаты Цоя ответили перформансом на порчу его стены на Арбате надписью о рэпере Паше Технике, рассказал канал Mash.

Художник наклеил сверху граффити с Пашей Техником плакаты, где Цой показывает средний палец. Автор перформанса представился каналу как «живой гений» и сфотографировался на фоне обновленной стены с аналогичным жестом.

Как уточняет Shot, на стене появилась надпись «Цой жив, Техник мертв». Ее нанесли на стену активисты из «Тайного Общества художников».

Лидер группы «СерьГа» раскритиковал фанатов Техника

Гитарист, основатель и солист группы «СерьГа» Сергей Галанин назвал актом вандализма появление граффити о Технике на стене Цоя. Он заявил, что поклонники рэпера являются «психическими» и пристыдил их за порчу мемориала в честь солиста «Кино».

Я думаю, что Паша Техник был если не поклонником Цоя, но почитал его талант. А эти люди… Без глубины, у них одни эмоции, не чувства. И в этом состоянии люди совершают поступки, за которые им будет стыдно, но они об этом не думают Сергей Галанин музыкант

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева возмутилась по поводу шумихи вокруг похорон Паши Техника, которые прошли в Москве 11 апреля. По ее мнению, СМИ уделяют слишком много внимания этому событию.

Памятник Паше Технику предложили поставить в Уфе

Фанаты Техника предложили установить памятник рэперу в Уфе. По их задумке, мемориал можно организовать на территории «Арт-квадрата» — городского пространства в историческом центре города, где размещены разные культурные и развлекательные площадки.

Как отмечает Shot, проект в данный момент находится на стадии согласования. Предварительный эскиз изображает фигуру Паши Техника в привычном для него худи, рядом со скульптурой будет размещен QR-код со ссылкой на биографию и дискографию рэпера. Памятник, по задумке энтузиастов, будет служить предостережением для молодежи о вреде употребления наркотиков.

Шоумен Стас Барецкий, известный выступлениями в составе группы «Ленинград» и скандальными перформансами, также призвал увековечить память о музыканте.

Мемориал Барецкий предлагает возвести на родине рэпера — в Москве, вблизи торгового центра или увеселительных мест. Финансирование шоумен готов взять на себя, правда, перед этим планирует проконсультироваться с юристом.

