На знаменитой стене в честь музыканта Виктора Цоя на Арбате появилось граффити в память о рэпере Паше Технике. Молодые поклонники Техника частично закрасили портрет солиста группы «Кино», теперь на стене находится портрет рэпера и надпись «Техник».
Как сообщает Telegram-канал Mash, граффити появилось на Арбате 10 апреля, до похорон музыканта. По информации Mash, граффити нарисовали 10 апреля с 02:00 до 04:00. После этого к стене приставили наряд полиции.
Паши Техника не стало 4 апреля. До этого он несколько дней пребывал в состоянии искусственной комы в больнице Таиланда после отравления неизвестными веществами. Рэперу было 40 лет. Прощание с ним прошло 11 апреля.
Фанаты Цоя ответили на порчу стены на Арбате перформансом
Фанаты Цоя ответили перформансом на порчу его стены на Арбате надписью о рэпере Паше Технике, рассказал канал Mash.
Художник наклеил сверху граффити с Пашей Техником плакаты, где Цой показывает средний палец. Автор перформанса представился каналу как «живой гений» и сфотографировался на фоне обновленной стены с аналогичным жестом.
Как уточняет Shot, на стене появилась надпись «Цой жив, Техник мертв». Ее нанесли на стену активисты из «Тайного Общества художников».
Лидер группы «СерьГа» раскритиковал фанатов Техника
Гитарист, основатель и солист группы «СерьГа» Сергей Галанин назвал актом вандализма появление граффити о Технике на стене Цоя. Он заявил, что поклонники рэпера являются «психическими» и пристыдил их за порчу мемориала в честь солиста «Кино».
Я думаю, что Паша Техник был если не поклонником Цоя, но почитал его талант. А эти люди… Без глубины, у них одни эмоции, не чувства. И в этом состоянии люди совершают поступки, за которые им будет стыдно, но они об этом не думают
Ранее телеведущая Лера Кудрявцева возмутилась по поводу шумихи вокруг похорон Паши Техника, которые прошли в Москве 11 апреля. По ее мнению, СМИ уделяют слишком много внимания этому событию.
Памятник Паше Технику предложили поставить в Уфе
Фанаты Техника предложили установить памятник рэперу в Уфе. По их задумке, мемориал можно организовать на территории «Арт-квадрата» — городского пространства в историческом центре города, где размещены разные культурные и развлекательные площадки.
Как отмечает Shot, проект в данный момент находится на стадии согласования. Предварительный эскиз изображает фигуру Паши Техника в привычном для него худи, рядом со скульптурой будет размещен QR-код со ссылкой на биографию и дискографию рэпера. Памятник, по задумке энтузиастов, будет служить предостережением для молодежи о вреде употребления наркотиков.
Шоумен Стас Барецкий, известный выступлениями в составе группы «Ленинград» и скандальными перформансами, также призвал увековечить память о музыканте.
Мемориал Барецкий предлагает возвести на родине рэпера — в Москве, вблизи торгового центра или увеселительных мест. Финансирование шоумен готов взять на себя, правда, перед этим планирует проконсультироваться с юристом.