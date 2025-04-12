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22:17, 12 апреля 2025Культура

На знаменитой стене Цоя на Арбате появилось граффити в честь Паши Техника

Shot: на стене Цоя на Арбате появилось граффити в честь Паши Техника
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Telegram-канал Shot

На знаменитой стене в честь музыканта Виктора Цоя на Арбате появилось граффити в честь рэпера Паши Техника. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Молодые поклонники Техника частично закрасили портрет Цоя, теперь на стене находится портрет рэпера и надпись «Техник».

Паши Техника не стало 4 апреля. До этого он несколько дней находился в состоянии искусственной комы в больнице Таиланда после отравления неизвестными веществами. Рэперу было 40 лет. Его похоронили на подмосковном Николо-Архангельском кладбище 11 апреля.

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