На знаменитой стене Цоя на Арбате появилось граффити в честь Паши Техника

Shot: на стене Цоя на Арбате появилось граффити в честь Паши Техника

На знаменитой стене в честь музыканта Виктора Цоя на Арбате появилось граффити в честь рэпера Паши Техника. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Молодые поклонники Техника частично закрасили портрет Цоя, теперь на стене находится портрет рэпера и надпись «Техник».

Паши Техника не стало 4 апреля. До этого он несколько дней находился в состоянии искусственной комы в больнице Таиланда после отравления неизвестными веществами. Рэперу было 40 лет. Его похоронили на подмосковном Николо-Архангельском кладбище 11 апреля.

