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06:12, 13 апреля 2025Культура

Фанаты Цоя ответили на порчу стены на Арбате перформансом

Фанаты Цоя ответили перформансом на порчу его стены надписью о Паше Технике
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Фанаты Цоя ответили перформансом на порчу его стены на Арбате надписью о рэпере Паше Технике (настоящая фамилия Ивлев). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Художник наклеил сверху граффити с Пашей Техником плакаты, где Цой показывает средний палец.

Надпись на стене Цоя в честь скончавшегося рэпера появилась 10 апреля, до похорон музыканта. По информации Mash, граффити нарисовали 10 апреля с 02:00 до 04:00. После к стене приставили наряд.

Паши Техника не стало 4 апреля. До этого он несколько дней пребывал в состоянии искусственной комы в больнице Таиланда после отравления неизвестными веществами. Рэперу было 40 лет. Прощание с ним прошло 11 апреля.

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