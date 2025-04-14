Евросоюз подготовит план отказа от российского топлива к маю

Bloomberg: Дорожная карта ЕС по отказу от российского топлива будет готова к маю

В начале мая Евросоюз намерен подготовить и представить дорожную карту по отказу от российского ископаемого топлива. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, сообщает Bloomberg.

Публикация документа предполагалась в начале года, но необходимость определиться с позицией президента США Дональда Трампа заставила отложить его в сторону. В том числе на фоне многочисленных претензий в адрес Украины и Евросоюза со стороны Вашингтона требовался пересмотр шагов по отказу от закупки природного газа.

В новом варианте Еврокомиссия может рекомендовать использование торговых инструментов, например, квот или тарифов. Непосредственно юридическое предложение членам блока будет представлено позднее.

Плюс нового подхода в том, что его может утвердить квалифицированное большинство голосов, согласия всех членов блока не требуется. Другие меры могли бы блокировать союзники России в ЕС — Венгрия и Словакия.

При этом трейдеры не исключают, что в случае заключения мирного соглашения между Россией и Украиной Европа может увеличить закупки российского газа, пусть и не до уровня прошлых лет. Ранее об этом же со ссылкой на глав крупнейших энергетических компаний региона сообщил Reuters. Однако и они отмечают, что без урегулирования конфликта на Украине такое решение вряд ли возможно.