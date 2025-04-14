Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:03, 14 апреля 2025Экономика

Евросоюз подготовит план отказа от российского топлива к маю

Bloomberg: Дорожная карта ЕС по отказу от российского топлива будет готова к маю
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Giampiero Sposito / Reuters

В начале мая Евросоюз намерен подготовить и представить дорожную карту по отказу от российского ископаемого топлива. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, сообщает Bloomberg.

Публикация документа предполагалась в начале года, но необходимость определиться с позицией президента США Дональда Трампа заставила отложить его в сторону. В том числе на фоне многочисленных претензий в адрес Украины и Евросоюза со стороны Вашингтона требовался пересмотр шагов по отказу от закупки природного газа.

В новом варианте Еврокомиссия может рекомендовать использование торговых инструментов, например, квот или тарифов. Непосредственно юридическое предложение членам блока будет представлено позднее.

Плюс нового подхода в том, что его может утвердить квалифицированное большинство голосов, согласия всех членов блока не требуется. Другие меры могли бы блокировать союзники России в ЕС — Венгрия и Словакия.

При этом трейдеры не исключают, что в случае заключения мирного соглашения между Россией и Украиной Европа может увеличить закупки российского газа, пусть и не до уровня прошлых лет. Ранее об этом же со ссылкой на глав крупнейших энергетических компаний региона сообщил Reuters. Однако и они отмечают, что без урегулирования конфликта на Украине такое решение вряд ли возможно.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп установил дедлайн по прекращению огня на Украине

    Трампу предложили радикальный план по Украине

    В Германии раскрыли позицию будущего канцлера по конфликту на Украине

    Лавров высказался о статусе соглашения России и США по Украине

    Евросоюз подготовит план отказа от российского топлива к маю

    Один из самых богатых людей в мире отправил невесту в космос. Вот как он ее встретил

    Огромные шершни-убийцы захватили остров

    Назван способ выявить скрытую проблему с алкоголем с помощью четырех вопросов

    Лавров заметил в администрации Трампа разумных людей

    Доктор Мясников призвал россиян сделать одну вещь при укусе клеща. Какую?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше