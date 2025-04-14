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13:18, 14 апреля 2025Экономика

В Европе допустили увеличение поставок газа из России

Reuters: Из-за торговой войны с США в ЕС допустили рост поставок газа из России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Торговая война с Евросоюзом, которую развязал президент США Дональд Трамп, говорит о том, что некоторое увеличение поставок газа из России может быть хорошей идеей. Об этом со ссылкой на руководителей крупнейших газовых компаний Европы сообщает Reuters.

Например, исполнительный вице-президент французской Engie Дидье Олло предположил, что «если на Украине наступит разумный мир», то можно будет обсуждать закупки 60-70 миллиардов кубометров в год с учетом сжиженного природного газа, то есть примерно на 5-15 миллиардов кубометров больше, чем было поставлено в прошлом году (почти 55 миллиардов).

Глава французской нефтяной компании TotalEnergies Патрик Пуянне отметил, что чрезмерная зависимость от американского СПГ опасна, поэтому нужна разумная диверсификация.

В свою очередь, управляющий директор нефтехимического производителя Leuna-Harze Клаус Паур подчеркнул, что им нужен российский газ, нужна дешевая энергия вне зависимости от того, откуда она поступает. По его мнению, следует запустить уцелевшую нитку газопровода «Северный поток-2», что исключают нынешние власти страны и Евросоюза.

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Между тем США хотели бы так или иначе взять под контроль поставки российского газа в Европу. Вскоре сообщений о том, что американцы рассматривают возможность установления контроля над «Северным потоком-2» и его дальнейшим запуском, стало известно о предложении Вашингтона передать ему газопровод в Европу, идущий по территории Украины.

В Киеве такую инициативу назвали «пасхалкой» в проекте соглашения о ресурсах. Из-за нового условия переговоры 11 апреля прошли во враждебной атмосфере, поскольку украинская сторона считает требования Вашингтона чрезмерными.

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