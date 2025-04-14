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НХЛ — регулярный чемпионат
00:18, 15 апреля 2025Спорт

Овечкин рассказал о своей мечте

Овечкин рассказал, что мечтает встретиться с Майклом Джорданом
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Российский капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рассказал о своей мечте. Его слова приводятся на странице PatMcAfeeShow в соцсети X.

Овечкин признался, что мечтает встретиться с легендой американского баскетбола Майклом Джорданом. «У меня есть его автограф на джерси, однако мы ни разу не виделись. Так что да, я мечтаю встретиться с величайшим баскетболистом», — заявил он.

6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), принадлежавший Уэйну Гретцки. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Джордан был в числе тех, кто поздравил форварда с рекордом.

В североамериканской лиге россиянин дебютировал в 2005 году, на протяжении всей карьеры в НХЛ он выступает за «Вашингтон». В 2018-м Овечкин вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

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