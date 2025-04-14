Пэрис Хилтон появилась на публике в обнажающем тело наряде без нижнего белья

Американская светская львица, актриса, певица и дизайнер Пэрис Хилтон в обнажающем тело наряде появилась на фестивале Coachella в Калифорнии, США. Соответствующий пост она разместила в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 26,8 миллиона подписчиков.

44-летняя знаменитость предстала на размещенных кадрах в облегающем черном комбинезоне с многочисленными вырезами по всему изделию. При этом она отказалась от нижнего белья и продемонстрировала оголенные ягодицы.

В то же время звезда дополнила образ белым болеро, сапогами с широкими голенищами и солнцезащитными очками.

В феврале Пэрис Хилтон пришла на вечеринку в прозрачном платье без бюстгальтера.

