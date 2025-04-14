Полуголый турист разгромил больницу на Бали и попал на видео

Разгневанный полуголый турист разгромил медицинскую клинику Nusa Medica на Бали и попал на видео. Кадры распространились в соцсетях, на что обратило внимание издание Daily Mail.

На записи видно, как мужчина переворачивает шкаф в приемной больницы и кричит оппоненту: «Давай выйдем!» Он также называл себя американцем, после чего сорвал занавеску вокруг кровати, напугав всех присутствовавших в комнате.

Не уточняется, что именно так разозлило американского туриста. Однако в комментариях пользователи понадеялись, что его обяжут заплатить за нанесенный клинике ущерб.

Ранее охранники бара на острове Бали вывезли пьяного туриста на улицу на тележке со связанными руками. Инцидент произошел в заведении Y Sport Bar в Легиане и попал на видео.