Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:28, 26 марта 2025Путешествия

Пьяного туриста на Бали вывезли из бара на тележке со связанными руками и сняли на видео

Daily Mail: Охранники бара на Бали связали туриста и вывезли его на тележке
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Охранники бара на острове Бали вывезли пьяного туриста на улицу на тележке со связанными руками. Случившееся сняли на видео очевидцы, кадры публикует Daily Mail.

По информации таблоида, инцидент произошел в заведении Y Sport Bar в Легиане. Напившийся иностранец устроил дебош и не хотел уходить по-хорошему. В результате сотрудникам бара пришлось связать его и выкатить на тележке на улицу. На кадрах видно, как он кричит, пока его везут по улице.

Ранее покрытый татуировками с ног до головы пьяный турист прогулялся по Бали в одних трусах и возмутил местных жителей. Известно, что 54-летнего австралийца Марка Пола Барри видят на улицах индонезийского острова в неподобающем виде не первый раз.

    Обсудить
    Последние новости

    Основатель агрохолдинга «Русагро» задержан

    В офисах «Русагро» прошли обыски

    На берегу моря нашли русалку

    Следователи задержали одного из двух депутатов за избиение россиянки

    В российском городе спасли бегавшее по центру раненое дикое животное

    Володин обратился к депутатам с просьбой

    В Литве пропали американские военные

    Россияне предпочли максимально активный отдых

    Пьяного туриста на Бали вывезли из бара на тележке со связанными руками и сняли на видео

    Кофе назвали главным врагом кишечника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше