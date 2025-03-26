Пьяного туриста на Бали вывезли из бара на тележке со связанными руками и сняли на видео

Daily Mail: Охранники бара на Бали связали туриста и вывезли его на тележке

Охранники бара на острове Бали вывезли пьяного туриста на улицу на тележке со связанными руками. Случившееся сняли на видео очевидцы, кадры публикует Daily Mail.

По информации таблоида, инцидент произошел в заведении Y Sport Bar в Легиане. Напившийся иностранец устроил дебош и не хотел уходить по-хорошему. В результате сотрудникам бара пришлось связать его и выкатить на тележке на улицу. На кадрах видно, как он кричит, пока его везут по улице.

Ранее покрытый татуировками с ног до головы пьяный турист прогулялся по Бали в одних трусах и возмутил местных жителей. Известно, что 54-летнего австралийца Марка Пола Барри видят на улицах индонезийского острова в неподобающем виде не первый раз.