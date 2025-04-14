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19:31, 14 апреля 2025Интернет и СМИ

Попросившая у Путина гражданство журналистка из Канады объяснила причины этого поступка

Журналистка из Канады Ева Бартлет попросила у Путина гражданство России
Ксения Кривотулова
Ксения Кривотулова (Руководитель отделов «Интернет и СМИ» и «Забота о себе»)

Фото: Wikipedia

Журналистка из Канады Ева Бартлет обратилась к президенту России Владимиру Путину и попросила предоставить ей гражданство России. В разговоре с РИА Новости она объяснила причины этого поступка.

Бартлет отметила, что ей нравится жить в России и знакомиться с местными обычаями, традициями, культурой и языком. «На Западе сейчас все очень нестабильно. Я же хочу донести до иностранной аудитории российскую точку зрения на события, в том числе на Украине», — отметила журналистка.

Она также рассказала, что на родине больше не чувствует себя в безопасности. По словам Бартлет, когда она прилетела в Канаду через несколько лет после отъезда из страны, ее встретили сотрудники службы госбезопасности. Журналистка уточнила, что ее продержали в аэропорту несколько часов.

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«Им просто не нравится, что я показываю западной аудитории альтернативную точку зрения, а канадское государственное медиа CBC, основываясь на данных "Миротворца", и вовсе всячески пыталось опорочить мое имя», — также заявила Бартлет.

Ева Бартлет родилась в США, но выросла в Канаде. Получилась известность как журналистка после публикации материалов о гражданской войне в Сирии. Также занималась освещением событий, происходивших в Донецкой и Луганской народных республиках. В декабре 2022 года она выразила надежду на то, что Россия достигнет целей спецоперации.

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