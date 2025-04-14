Популярная актриса появилась на премии в платье с декольте до пупка

Популярная актриса Кеке Палмер появилась на премии в платье с декольте до пупка

Американская актриса и певица Кеке Палмер появилась в откровенном наряде на ежегодной премии Fashion Trust US Awards. Снимки публикует Page Six.

Популярная телезвезда вышла на ковровую дорожку в вечернем платье модного дома Oscar de la Renta. Блестящий наряд украшали перья и декольте до пупка. Образ завершали украшения с бриллиантами — серьги и колье — и естественная укладка. Макияж Палмер также предпочла сдержанный — в нюдовых оттенках.

Известно, что премия проходила в Лос-Анджелесе. Церемония направлена на поддержку начинающих дизайнеров, лучшие из которых получают денежный приз в размере 200 тысяч долларов и возможность поработать с лидерами модной индустрии.

Ранее в апреле певица Бейонсе снялась в откровенном наряде с глубоким декольте.