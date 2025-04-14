Популярный российский комик побывал во Франции и разочаровался в местной кухне

Комик Хетаг Хугаев назвал еду в одном из ресторанов Франции ужасно невкусной

Популярный российский стендап-комик Хетаг Хугаев описал свое разочарование после того, как побывал в ресторане во Франции, и назвал местную еду ужасно невкусной. Об этом он рассказал в выпуске шоу «Однажды в Париже», запись которого доступна на YouTube.

По словам Хугаева, в одном из ресторанов Парижа они с комиком Ильей Макаровым решили попробовать традиционные блюда французской кухни, среди которых были лягушачьи лапки. Но в итоге местная еда их сильно разочаровала.

«Я просто думал, это все будет классно. Я пробую, меня тошнит. (...) Я думаю, это какие-то закуски, что-то невероятное. Беру — опять (...) ужас, так ужасно невкусно все», — поделился воспоминаниями Хугаев. Макаров добавил, что вкус лягушачьих лапок можно было сравнить с унижением за большие деньги.

Ранее известный российский комик Андрей Салеев, побывавший в Европе, раскрыл свои впечатления от еды в местных ресторанах «Макдоналдс». По его словам, по сравнению с ним блюда из «Вкусно — и точка» на этом фоне можно назвать деликатесами.