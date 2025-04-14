Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:52, 14 апреля 2025Интернет и СМИ

Популярный российский комик побывал во Франции и разочаровался в местной кухне

Комик Хетаг Хугаев назвал еду в одном из ресторанов Франции ужасно невкусной
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: HUGA / YouTube

Популярный российский стендап-комик Хетаг Хугаев описал свое разочарование после того, как побывал в ресторане во Франции, и назвал местную еду ужасно невкусной. Об этом он рассказал в выпуске шоу «Однажды в Париже», запись которого доступна на YouTube.

По словам Хугаева, в одном из ресторанов Парижа они с комиком Ильей Макаровым решили попробовать традиционные блюда французской кухни, среди которых были лягушачьи лапки. Но в итоге местная еда их сильно разочаровала.

«Я просто думал, это все будет классно. Я пробую, меня тошнит. (...) Я думаю, это какие-то закуски, что-то невероятное. Беру — опять (...) ужас, так ужасно невкусно все», — поделился воспоминаниями Хугаев. Макаров добавил, что вкус лягушачьих лапок можно было сравнить с унижением за большие деньги.

Ранее известный российский комик Андрей Салеев, побывавший в Европе, раскрыл свои впечатления от еды в местных ресторанах «Макдоналдс». По его словам, по сравнению с ним блюда из «Вкусно — и точка» на этом фоне можно назвать деликатесами.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о потере переданных Украине F-16 при невыясненных обстоятельствах

    Российский военный рассказал о влиянии Пригожина на его решение пойти на СВО

    Внешность 64-летнего Шона Пенна на новых фото вызвала споры в сети

    В России предложили создать рейтинг авиакомпаний

    Еще одного боевика украинского нацбата арестовали в Херсонской области

    В Европе допустили увеличение поставок газа из России

    Хинштейн сообщил о ранении троих детей в Курской области

    Москвичам пообещали «метеорологическое чудо» на Пасху

    НАСА и «Роскосмос» продлили соглашение о перекрестных полетах на МКС

    Устроивший поджог в подмосковном ТЦ подросток снимал отчет для куратора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше