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09:05, 14 апреля 2025Силовые структуры

Повара ресторана и кладовщика «Яндекс Лавки» задержали за сочувствие террористам

В Москве полиция задержала повара кафе «Урюк» и кладовщика «Яндекс Лавки»
Варвара Митина (редактор)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве полиция задержала повара кафе-ресторана «Урюк» и кладовщика «Яндекс Лавки» за сочувствие террористам. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчин поймали во время рейдов по выявлению нелегальных мигрантов. Суд постановил выдворить их в одну из республик Средней Азии, однако до этого силовики решили проверить их телефоны. В результате правоохранители обнаружили признаки подготовки к вступлению в террористическую организацию.

После этого иностранцев перевели из центра временного содержания иностранных граждан в СИЗО. В отношении мигрантов возбудили уголовное дело по статьям 30, 205.5 УК РФ («Подготовка к вступлению в организацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»).

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила запланированные в подмосковной синагоге и московском метро теракты.

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