Предотвращен воздушный удар ВСУ по России

Минобороны России заявило о сбитом в Курской области беспилотнике

Средства противовоздушно обороны (ПВО) предотвратили удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории. Об этом заявили в Минобороны России.

Как уточнило ведомство, в 11:10 по московскому времени дежурные военные сбили украинский беспилотник самолетного типа в Курской области. Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении в ночь на 14 апреля 52 беспилотников ВСУ над пятью регионами. 33 украинских дрона поразили в Брянской области, 10 — в Орловской , по 3 — в Курской и Тульской, два — в Калужской и еще 1 — в Белгородской.

14 апреля стало известно, что в Глушковском районе Курской области нашли 200-килограммовый беспилотник ВСУ. Дрон таких габаритов способен поднимать до 50 килограммов груза и пролетать со скоростью 150 километров в час до тысячи километров.