Предсказана реакция Израиля на переговоры Ирана и США

Политолог Кислицына: Израиль может атаковать Иран при провале переговоров с США

Если президент США Дональд Трамп останется недоволен итогами переговоров с Ираном по ядерной программе, вероятность ударов по иранским ядерным объектам возрастет. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила специалист по Ирану, младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Анастасия Кислицына.

Она предположила, что сейчас такого сценария всерьез ожидает Израиль, один из главных соперников Исламской Республики. По ее словам, Тель-Авив, вероятно, заинтересован в решении вопроса с ядерными объектами Тегерана силовыми методами.

«Не думаю, что Израиль согласится на любой исход переговоров. Если США не будут удовлетворены результатами, Израиль, скорее всего, поддержит агрессию», — сказала политолог.

Она также усомнилась в способности системы противовоздушной обороны Ирана отразить удары с нескольких направлений. Ранее Израиль уже наносил точечные удары по ядерным объектам — и не безрезультатно.

«Ирану придется противостоять атакам с нескольких направлений. Мы помним как о перехватах, так и о результативных попаданиях по стратегическим объектам — пусть и единичных», — заключила Кислицина.

Первый раунд непрямых переговоров Ирана и США прошел 12 апреля в столичном Маскате при посредничестве Омана. Иранская сторона была представлена министром иностранных дел Аббасом Аракчи, американская — спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.

Следующая встреча, по словам министра иностранных дел Нидерландов Каспара Вельдкампа, пройдет 19 апреля в Риме.

