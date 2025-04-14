Циклон оставил без света 5 тысяч жителей Приморья

В Приморье 5 тысяч жителей остаются без света спустя день после шторма

В Приморье спустя день после обрушившегося на регион шторма без света остаются тысячи жителей. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минэнерго.

Электроснабжение продолжают восстанавливать в Хасанском и Партизанском округах региона. Подача ресурса на утро понедельника, 14 апреля, приостановлена у пяти тысяч человек. Ремонтные работы в Хасанском округе обещали завершить к 13:00 по местному времени (06:00 мск), в Партизанском округе — к 15:00 по местному времени (08:00 мск).

В разгар бури количество отключений достигало девяти тысяч. Вместе с линиями электропередач порывы ветра сносили деревья и крыши зданий. Выбитым оконным стеклом поранилась одна из жительниц поселка Зарубино. Кроме того, непогода нарушила транспортное сообщение в Лазовском округе края: участок на шестом километре автотрассы Лазо-Заповедный затопило ливневыми водами, отрезав путь к шести местным селам.

Ранее климатолог предрек рост числа опасных стихийных бедствий в России. Причиной учащения мощных ливней, шквалов и смерчей он назвал изменения климата. Надолго задерживаться они не будут, но станут интенсивнее, предупреждает специалист.