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11:36, 14 апреля 2025Экономика

Циклон оставил без света 5 тысяч жителей Приморья

В Приморье 5 тысяч жителей остаются без света спустя день после шторма
Виктория Клабукова

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Приморье спустя день после обрушившегося на регион шторма без света остаются тысячи жителей. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минэнерго.

Электроснабжение продолжают восстанавливать в Хасанском и Партизанском округах региона. Подача ресурса на утро понедельника, 14 апреля, приостановлена у пяти тысяч человек. Ремонтные работы в Хасанском округе обещали завершить к 13:00 по местному времени (06:00 мск), в Партизанском округе — к 15:00 по местному времени (08:00 мск).

В разгар бури количество отключений достигало девяти тысяч. Вместе с линиями электропередач порывы ветра сносили деревья и крыши зданий. Выбитым оконным стеклом поранилась одна из жительниц поселка Зарубино. Кроме того, непогода нарушила транспортное сообщение в Лазовском округе края: участок на шестом километре автотрассы Лазо-Заповедный затопило ливневыми водами, отрезав путь к шести местным селам.

Ранее климатолог предрек рост числа опасных стихийных бедствий в России. Причиной учащения мощных ливней, шквалов и смерчей он назвал изменения климата. Надолго задерживаться они не будут, но станут интенсивнее, предупреждает специалист.

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