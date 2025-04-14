Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:47, 14 апреля 2025Силовые структуры

Ранившая в грудь звезду «Пророка» актриса получила меру пресечения

Суд Петербурга отправил под домашний арест девушку, ранившую актера Илью Деля
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге Куйбышевский районный суд отправил под домашний арест 26-летнюю актрису Александру Дороздову, ранившую в грудь своего возлюбленного — 40-летнего актера и звезду фильмов «Цой» и «Пророк. История Александра Пушкина» Илью Деля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Он отправится под домашний арест на срок по 11 июня. Ей запрещено выходить за пределы жилого помещения, общаться с участниками по делу, а также пользоваться телефоном и интернетом.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 апреля между Делем и его подругой произошла ссора, во время которой он получил ранения в грудь и руку. Пострадавшего актера доставили в больницу. Его сожительницу доставили в отдел полиции для разбирательства. Дель отметил, что у него было пробито легкое. Операция после ножевого ранения в грудь прошла успешно, он пробудет в больнице примерно неделю, добавил актер. «Все успешно, слава Богу. Жить буду», — добавил он.

    Обсудить
    Последние новости

    Кремль ответил на вопрос об ударе по Сумам

    Расчленивший подругу россиянин зарабатывал на футболках с жертвой и попал под статью

    Бывшего депутата думы российского города освободили по УДО

    ЕКА завершило испытания энергокомплекса корабля Space Rider

    В Минобороны России раскрыли потери ВСУ в результате ракетного удара по Сумам

    50-летняя женщина с внешностью 30-летней раскрыла свой секрет

    Россиянка зарубила топором троих детей

    Медведев тремя словами ответил на призыв Мерца ударить по Крымскому мосту

    Два российских бойца сбежали из зоны СВО. Их нашли во время рейда в трех тысячах километров от передовой

    В сети появились фото Мадонны без фильтров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше