Ранившая в грудь звезду «Пророка» актриса получила меру пресечения

Суд Петербурга отправил под домашний арест девушку, ранившую актера Илью Деля

В Санкт-Петербурге Куйбышевский районный суд отправил под домашний арест 26-летнюю актрису Александру Дороздову, ранившую в грудь своего возлюбленного — 40-летнего актера и звезду фильмов «Цой» и «Пророк. История Александра Пушкина» Илью Деля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Он отправится под домашний арест на срок по 11 июня. Ей запрещено выходить за пределы жилого помещения, общаться с участниками по делу, а также пользоваться телефоном и интернетом.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 апреля между Делем и его подругой произошла ссора, во время которой он получил ранения в грудь и руку. Пострадавшего актера доставили в больницу. Его сожительницу доставили в отдел полиции для разбирательства. Дель отметил, что у него было пробито легкое. Операция после ножевого ранения в грудь прошла успешно, он пробудет в больнице примерно неделю, добавил актер. «Все успешно, слава Богу. Жить буду», — добавил он.

