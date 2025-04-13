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15:41, 13 апреля 2025Культура

Получивший ножевые ранения от подруги актер назвал произошедшее обычной ссорой влюбленных

Раненый актер Илья Дель назвал конфликт с подругой Дроздовой обычной ссорой
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Актер Илья Дель, получивший ножевые ранения в ходе конфликта со своей подругой, актрисой Александрой Дроздовой, назвал произошедшее обычной ссорой двух влюбленных людей. Комментарии приводит Telegram-канал «78».

Дель отметил, что у него было пробито легкое. Операция после ножевого ранения в грудь прошла успешно, он пробудет в больнице примерно неделю, добавил актер. «Все успешно, слава Богу. Жить буду», — добавил он.

Кроме того, Дель заявил, что не писал заявление на Дроздову. Уточняется, что полиция сама инициировала разбирательства.

О том, что Дель попал в больницу после ссоры с подругой, стало известно 12 апреля. Пояснялось, что у пары произошел конфликт, в ходе которого актер получил ранения в грудь и руку. По подозрению в нанесении ножевых ранений была задержана актриса Театра комедии имени Акимова Александра Дроздова.

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