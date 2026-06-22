Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:30, 22 июня 2026Экономика

Названы лидирующие по доходам населения регионы

РИА Новости: Ненецкий и Ямало-Ненецкий округа стали лидерами по доходам населения
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа возглавили рейтинг российских регионов по уровню доходов граждан. В нижней части списка расположились Тува и Ингушетия, сообщает РИА Новости.

В 2025 году темпы прироста доходов населения замедлились на фоне общего охлаждения экономики. По данным Росстата, реальные денежные доходы россиян увеличились на 7,7 процента против 9,9 процента годом ранее. При этом доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума сократилась с 7,1 процента до 6,7 процента.

Среднее по стране соотношение медианного дохода (показатель, делящий население на две равные части: у одной доходы выше этого уровня, у другой — ниже) и стоимости условного потребительского набора в 2025 году достигло 2,19.

Аналитики обращают внимание на значительную межрегиональную дифференциацию. Официальная статистика показывает, что разрыв в уровне медианных доходов между самыми благополучными и самыми проблемными субъектами достигает почти шестикратной величины: от 147,3 тысячи рублей в Чукотском автономном округе до 25,1 тысячи рублей в Ингушетии при общероссийском показателе 55 тысяч рублей. Кроме того, существенно различается и доля населения, проживающего за чертой бедности.

Ранее сообщалось, что умеренный рост потребительской активности в России сохраняется, поддержку этому оказывает рост заработных плат, который в то же время несколько замедлился, — предприятия планируют более умеренные индексации выплат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Без Украины никто не сможет защитить Польшу». Зеленский жестко раскритиковал Варшаву и обвинил в разжигании ненависти к украинцам

    Последствия угроз Зеленского в адрес Лукашенко описали фразой «Киеву конец»

    Москвичей предупредили о резкой смене погоды

    Два тела за один день обнаружили недалеко друг от друга в российском городе

    Немецкая «Рысь» стала охотником за дронами

    Россиянка описала жизнь в Италии фразой «не та картинка, которую рисуют в журналах»

    Названы лидирующие по доходам населения регионы

    Горничная из пятизвездочного отеля рассказала о самом отвратительном постояльце с диареей

    За несколько часов на подлете к Москве было уничтожено 59 БПЛА

    В России серьезно сократились активы недружественных стран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok