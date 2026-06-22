Названы лидирующие по доходам населения регионы

РИА Новости: Ненецкий и Ямало-Ненецкий округа стали лидерами по доходам населения

Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа возглавили рейтинг российских регионов по уровню доходов граждан. В нижней части списка расположились Тува и Ингушетия, сообщает РИА Новости.

В 2025 году темпы прироста доходов населения замедлились на фоне общего охлаждения экономики. По данным Росстата, реальные денежные доходы россиян увеличились на 7,7 процента против 9,9 процента годом ранее. При этом доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума сократилась с 7,1 процента до 6,7 процента.

Среднее по стране соотношение медианного дохода (показатель, делящий население на две равные части: у одной доходы выше этого уровня, у другой — ниже) и стоимости условного потребительского набора в 2025 году достигло 2,19.

Аналитики обращают внимание на значительную межрегиональную дифференциацию. Официальная статистика показывает, что разрыв в уровне медианных доходов между самыми благополучными и самыми проблемными субъектами достигает почти шестикратной величины: от 147,3 тысячи рублей в Чукотском автономном округе до 25,1 тысячи рублей в Ингушетии при общероссийском показателе 55 тысяч рублей. Кроме того, существенно различается и доля населения, проживающего за чертой бедности.

Ранее сообщалось, что умеренный рост потребительской активности в России сохраняется, поддержку этому оказывает рост заработных плат, который в то же время несколько замедлился, — предприятия планируют более умеренные индексации выплат.