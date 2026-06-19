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16:20, 19 июня 2026Экономика

Набиуллина высказалась о росте зарплат в России

Набиуллина: Рост зарплат в России несколько замедлился
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Умеренный рост потребительской активности в России сохраняется, поддержку этому оказывает рост заработных плат, который в то же время несколько замедлился, — предприятия планируют более умеренные индексации выплат. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка (ЦБ) РФ рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Также она обратила внимание, что в стране «существует достаточно высокий разброс в динамике оплаты труда по отраслям и видам деятельности». «Напряженность на рынке труда снижается медленно», — констатировала председатель Банка России.

Говоря о положении дел в экономике в целом, Набиуллина отметила, что во втором квартале показатели, как и ожидалось, улучшаются, хотя ситуация по отраслям очень различается, и эта тенденция за последний год только усилилась, что, по ее словам, во многом связано со структурной перестройкой экономики.

Центробанк в пятницу рассматривал варианты сохранения ставки на прежнем уровне, а также ее снижения на 0,25 или 0,5 процентных пункта. В итоге решено было остановиться на втором варианте. Набиуллина подчеркнула, что ни дальнейшее снижение ключевой ставки, ни размер шага в каждом конкретном случае не являются предопределенными.

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