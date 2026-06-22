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Забота о себе
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07:06, 22 июня 2026Забота о себе

Популярное заблуждение о кофе опровергли

Диетолог Радж: Кофе редко вызывает обезвоживание
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Alexey Demidov / Unsplash

Кофе очень редко вызывает обезвоживание, считает диетолог Эдвина Радж. Самое популярное заблуждение о напитке она опровергла в беседе с изданием Only My Health.

По словам диетолога, у кофе действительно есть слабый мочегонный эффект, что потенциально может стать причиной нехватки жидкости в организме. Однако, чтобы это произошло в реальности, человек должен целый день пить исключительно кофе, активно заниматься спортом и находиться в жару на улице. «Вода, которая есть в кофе, хорошо компенсирует объем потерянной с мочой жидкости», — считает эксперт.

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Радж добавила, что некоторые люди более чувствительны к кофеину, поэтому у них обезвоживание возникает быстрее. Проявляется это жаждой, сухостью во рту, головной болью, головокружением и усталостью. Кроме того, может уменьшиться количество мочи, а ее цвет станет более темным.

Чтобы избежать такого состояния, диетолог посоветовала пить кофе в умеренных количествах. Также полезно после чашки кофе выпить стакан воды. «О хорошем уровне гидратации говорит светло-желтый цвет мочи», — заключила Радж.

Ранее врач общей практики Сурадж Кукадиа посоветовал некоторым людям отказаться от кофе. По его мнению, воздерживаться от напитка следует при бессоннице, тревожности и учащенном сердцебиении.

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