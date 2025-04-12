Звезда «Пророка» попал в больницу после ссоры с подругой

Актер Илья Дель получил два ножевых ранения в ходе конфликта с подругой

В Санкт-Петербурге актер театра имени Ленсовета, звезда фильмов «Цой» и «Пророк. История Александра Пушкина» Илья Дель попал в больницу после ссоры с подругой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД РФ.

По данным ведомства, в ночь на 12 апреля между 40-летним Делем и его 26-летней подругой произошел конфликт, в ходе которого он получил ранения в грудь и руку. Пострадавшего актера доставили в больницу. Его сожительницу доставили в отдел полиции для разбирательства.

Позднее ТАСС сообщил, что по подозрению в нанесении ножевых ранений Делю задержана актриса Театра комедии имени Акимова Александра Дроздова.

Ранее актеру Сергею Белоголовцеву потребовалась помощь врачей после инсульта. В последнее время 61-летний артист жаловался на одышку и общую слабость