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07:30, 22 июня 2026Интернет и СМИ

Горничная из пятизвездочного отеля рассказала о самом отвратительном постояльце с диареей

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Friends Stock / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Okayy-Macaroon-4008 рассказала о самом отвратительном инциденте, с которым ей пришлось столкнуться на работе. Девушка уточнила, что трудится горничной в одном из европейских пятизвездочных отелей.

«У одного парня была сильная диарея. Он собирался пойти в туалет, но вместо этого зачем-то вышел из номера и побежал по коридору, оставив за собой след из фекалий. Думаю, он просто немного перебрал с алкоголем или что-то в этом роде», — написала автор.

Говоря о наиболее отвратительном состоянии номера после выселения постояльцев, она вспомнила случай, когда пол был практически завален использованными презервативами. При этом она отметила, что не ожидает от гостей чистоплотности и не рассчитывает, что они сами будут прибирать за собой.

«Мы, безусловно, ценим, когда полотенца оставляют в ванной, а мусор выбрасывают в ведро или рядом с ним. Готова признать: слегка прибранный номер может сэкономить нам время, но и беспорядок — вовсе не конец света, мы обычно довольно быстро с этим справляемся», — заключила горничная.

Ранее другая сотрудница роскошного отеля рассказала о самом необычном постояльце. Мужчина был практически постоянно пьян, а в тех немногих случаях, когда он общался с персоналом в вестибюле, у него случались проблемы с кишечником.

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