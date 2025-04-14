Раскрыты подробности о переговорах по Украине

Полянский заявил о продолжении двусторонних переговоров по Украине с США

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Полянский раскрыл подробности о переговорах по Украине и заявил о продолжении диалога в двустороннем формате.

«Пока все идет в переговорах с США. Пока все идет в двустороннем формате. Мы не прерывали двусторонний диалог с США по вопросам работы ООН», — отметил он.

Ранее издание The Telegraph со ссылкой на источники написало, что Белый дом сомневается в прекращении огня на Украине к Пасхе, которая пройдет 20 апреля. Журналисты утверждают, что неспособность добиться полного прекращения огня к апрелю или маю станет серьезным ударом для президента США Дональда Трампа.