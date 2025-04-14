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00:21, 14 апреля 2025Мир

Раскрыты подробности о переговорах по Украине

Полянский заявил о продолжении двусторонних переговоров по Украине с США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Reuters

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Полянский раскрыл подробности о переговорах по Украине и заявил о продолжении диалога в двустороннем формате.

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«Пока все идет в переговорах с США. Пока все идет в двустороннем формате. Мы не прерывали двусторонний диалог с США по вопросам работы ООН», — отметил он.

Ранее издание The Telegraph со ссылкой на источники написало, что Белый дом сомневается в прекращении огня на Украине к Пасхе, которая пройдет 20 апреля. Журналисты утверждают, что неспособность добиться полного прекращения огня к апрелю или маю станет серьезным ударом для президента США Дональда Трампа.

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