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09:43, 15 апреля 2025МирЭксклюзив

Раскрыты возможности Ирана по созданию ядерного оружия

Политолог Кислицына: Иран может быстро создать ЯО вопреки давлению США
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Иран сможет достаточно быстро создать ядерное оружие (ЯО), если президент США Дональд Трамп примет решение начать бомбардировки исламской республики. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила специалист по Ирану, младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Анастасия Кислицына.

По ее словам, Тегеран достаточно давно располагает необходимыми мощностями, чтобы быстро превратить обогащенный уран в оружие. В случае провала переговоров по ядерной программе и начала бомбардировок страна может открыто заявить о готовности к его применению, вопреки давлению США.

«Продолжение военных угроз может привести к рассредоточению запасов урана по скрытым объектам. Это сделает ситуацию еще менее предсказуемой», — считает политолог.

Первый раунд непрямых переговоров Ирана и США прошел 12 апреля в Маскате при посредничестве Омана. Иранская сторона была представлена министром иностранных дел Аббасом Аракчи, американская — спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.

Следующая встреча, по словам министра иностранных дел Нидерландов Каспара Вельдкампа, пройдет 19 апреля в Риме.

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