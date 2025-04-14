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16:44, 14 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на 8 новых атак ВСУ на энергообъекты

Депутат Колесник: Россия ответит на атаки по энергообъектам спустя 30 суток
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Спустя 30 суток после заключения соглашения Россия будет вольна ответить на удары Вооруженных сил Украины по энергетическим объектам, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Таким образом он отреагировал на восемь новых атак.

Ранее о количестве ударов, нанесенных ВСУ за последние сутки, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, атакам подверглась инфраструктура в Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской областях, а также в Луганской народной республике.

«Наш президент [Владимир Путин] слово держит, выдержка у него железная — это уже весь мир говорит, а этот балабол [президент Украины Владимир Зеленский] одно обещает, а делает второе и третье. Поэтому на их слова можно не обращать внимания теперь, после всех этих выходок. На днях пройдут 30 суток, и получат по полной. Мы 30 суток честно выдержали, мы будем вольны в своих действиях со всеми вытекающими отсюда последствиями», — высказался депутат.

25 марта Москва и Вашингтон согласовали перечень российских и украинских объектов, которые попали под действие временного моратория на удары по энергосистеме. В список включили нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, в том числе насосные станции, а также вырабатывающую и передающую электричество инфраструктуру.

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