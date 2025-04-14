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15:56, 14 апреля 2025МирЭксклюзив

Предсказана реакция Трампа на предложение Зеленского посетить Украину

Политолог Марков: Трамп не поедет на Украину после приглашения Зеленского
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент США Дональд Трамп отклонит предложение президента Украины Владимира Зеленского посетить страну, потому что это сопряжено со слишком высокими рисками для жизни американского лидера, предположил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Сергей Марков.

«Трамп не примет это приглашение, потому что оно для него крайне опасно. На Украине могут просто организовать теракт и заявить, что ответственность за это несет Россия. Начнется массированная кампания, обвиняющая наших военных, и на нее не повлияют никакие доказательства обратного», — сказал политолог.

По мнению Маркова, Трамп может указать на то, что его приглашают во многие страны, но он не может посетить их все. Ответ на приглашение, как считает политолог, будет нейтрально-негативным.

«Кроме того, у Трампа очень плохие отношения с Зеленским. В частности, потому что у украинского президента, очевидно, хорошие отношения со всему, кого глава США считает своими врагами. Но избавиться от Зеленского Трамп не может, потому что это будет сопряжено с серьезной критикой», — объяснил Марков.

Ранее Зеленский пригласил Трампа посетить Украину. Он попросил сделать это прежде, чем президент США будет принимать решение о переговорах с Россией.

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