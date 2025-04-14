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15:49, 14 апреля 2025Наука и техника

Китай опередил США в гонке роботов

Business Insider: Китай стал единоличным лидером на мировом рынке роботов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Eduardo Baptista / Reuters

Соединенные Штаты оказались проигрывающими в гонке роботов, мировой лидер — Китай. Об этом в заметке для издания Business Insider заявил колумнист Крис Стокел-Уокер.

Автор отметил, что Китай превратился в единоличного лидера на рынке робототехники. Специалист сослался на отчет Morgan Stanley, согласно которому за последние пять лет в Китае было зарегистрировано 5590 патентов в области робототехники, а в США — 1442. Также в материале говорится, что, по данным Международной федерации робототехники, Китай выпустил больше промышленных роботов, чем любая другая страна и все они, вместе взятые.

Крис Стокел-Уокер заметил, что у Китая есть несколько ключевых преимуществ перед другими странами, включая мощную государственную поддержку. Также он сослался на эксперта Chatham House Уильяма Мэтьюза, который заявил, что Китай является мировой фабрикой: «Его производственные мощности опережают мощности США».

При этом автор заметил, что у США есть одно преимущество — 13 из 22 компаний, которые занимаются разработкой программного обеспечения для роботов, расположены в Соединенных Штатах. Лишь две из них базируются в Китае. Также Стокел-Уокер напомнил, что в январе президент США Дональд Трамп объявил о создании компании StarGate, которая инвестирует 500 миллиардов долларов в искусственный интеллект.

В конце марта американские робототехнические компании предупредили власти США, что могут проиграть мировую гонку роботов. По данным издания Fortune, их руководители призвали разработать национальную стратегию развития индустрии.

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