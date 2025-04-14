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11:20, 14 апреля 2025Путешествия

Россиян предупредили об опасности в одном туристическом регионе страны

МЧС Северной Осетии объявило штормовое предупреждение из-за лавин
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Северной Осетии объявили штормовое предупреждение из-за схода лавин. Об опасности россиян предупредили в республиканском управлении МЧС РФ.

До 18:00 14 апреля в горных районах туристического региона страны будет лавиноопасно на высоте от двух тысяч метров. Отмечается, что в связи с этим на территории Алагирского района есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций.

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Спасатели призвали жителей и гостей региона не выходить в горы в снегопад и следить за изменениями погоды. «Избегайте мест возможного схода лавин. Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев», — добавили в МЧС.

Ранее шесть россиян попали под лавину в Магаданской области. Выжить удалось только двоим.

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