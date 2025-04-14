Россиянам напомнили о повышенном налоговом вычете за спорт

Дегтярев: Государство выделило на налоговые вычеты за спорт 1,5 миллиарда рублей

Государство выделило на налоговые вычеты за занятия спортом 1,5 миллиарда рублей. О повышенных выплатах напомнил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, его цитирует ТАСС.

В мастерской управления «Сенеж» в рамках образовательной программы «Мастерская управления событиями» глава Минспорта отметил, что перед ведомством поставлена задача нарастить количество занимающихся спортом в России с 80 до 100 миллионов человек к 2030 году.

«Сегодня я президенту буду докладывать по налогам и вычетам, есть и такая мера для тех, кто хочет заниматься спортом. Где-то 1,5 миллиарда рублей государство сейчас возвращает», — пояснил Дегтярев.

Налоговый вычет за спорт можно оформить через Федеральную налоговую службу (ФНС) и через работодателя. Во втором случае деньги вернутся в том же году.

«Вычет за фитнес входит в группу социальных вычетов, для которой установлен единый лимит расходов для возврата налога — 150 000 рублей. Сюда относятся вычеты за лечение, обучение и так далее. Сумма вычета зависит от ставки НДФЛ. Если 15 процентов, то вернут до 22 500 рублей, если 13 процентов — до 19 500 рублей», — рассказала финансовый эксперт Елена Дроздова.

Помимо вычета за спорт, деньги можно вернуть также за благотворительность и добровольное медицинское страхование. Для этого необходимо собрать необходимые документы и подать декларацию 3-НДФЛ.