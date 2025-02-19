Россиянам рассказали о способе получить налоговый вычет за спорт

Финэксперт Дроздова: Налоговый вычет за спорт составляет до 19,5 тысячи рублей

Налоговый вычет за спорт можно оформить двумя способами — через Федеральную налоговую службу (ФНС) и через работодателя, при этом второй вариант более выгоден — деньги возвращаются в том же году, сообщила финансовый эксперт Елена Дроздова. О том, как можно получить средства, она рассказала россиянам в беседе с «Лентой.ру»

«Вычет за фитнес входит в группу социальных вычетов, для которой установлен единый лимит расходов для возврата налога — 150 000 рублей. Сюда относятся вычеты за лечение, обучение и так далее. Сумма вычета зависит от ставки НДФЛ. Если 15 процентов, то вернут до 22 500 рублей, если 13 процентов — до 19 500 рублей», — поделилась эксперт.

Чтобы оформить вычет через работодателя, необходимо зайти в личный кабинет в ФНС в меню «Каталог обращений» и зайти в раздел «Запросить справку (документы)», объяснила Дроздова. Далее нужно выбрать «Заявление о подтверждении права на получение социальных налоговых вычетов», заполнить форму, указав сведения о работодателе: наименование, ИНН и КПП, а также прикрепить документы.

В течение 30 дней налоговая пришлет уведомление напрямую работодателю. Пока сумма расходов за год не превысит общий лимит, работодатель не будет удерживать НДФЛ с зарплаты Елена Дроздова финансовый эксперт

Чтобы оформить вычет через налоговую в личном кабинете на сайте ФНС следует выбрать пункт «Получить вычет», далее — «При расходах на фитнес», уточнила собеседница «Ленты.ру». Затем нужно выбрать год, за который подается декларация, указала она. После — пункт «Добавить источник дохода», сюда необходимо перенести данные из справки о доходах: информацию о работодателе, о сумме доходов и удержанного налога. Далее, по словам эксперта, нужно перейти к вкладке «Заполнить сведения вручную», указать счет, на который будет зачислен вычет и прикрепить следующие документы: договор об оказании услуг, чек об оплате, справку об оплате, паспорт.

«С расходов, произведенных с 1 января 2024 года, нужна только декларация и справка об оплате. Для отправки заявления нужна электронная подпись. Если ее нет, то ФНС предложит оформить ее. После отправки заявления и до поступления денег на счет может пройти от 2 недель до 3 месяцев», — заключила Дроздова.

Ранее налоговый консультант, руководитель сети бухгалтерских агентств Надежда Нестерова рассказала о том, что налоговый вычет также можно получить за благотворительность и добровольное медицинское страхование (ДМС).

