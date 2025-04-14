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09:35, 14 апреля 2025Путешествия

Россияне стали чаще ездить за границу

Доля других стран в общей структуре поездок россиян выросла до 26 процентов
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Россияне стали чаще ездить за границу. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Отмечается, что в первом квартале 2025 года доля зарубежных направлений в общей структуре поездок россиян выросла на 5 процентных пунктов — до 26 процентов. При этом туристы стали меньше тратить на путешествия в другие страны, в то же время внутренний туризм растет сдержанно.

Одной из причин этой тенденции эксперты называют расширение авиасообщения. Кроме того, рост спроса на зарубежные поездки обеспечивает укрепление рубля.

Ранее сообщалось, что европейцы и канадцы стали реже бывать в США. Количество визитов сократилось после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в статусе президента.

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