Россиянин открыл стрельбу в автобусе из-за ссоры с другим пассажиром

В Ленинградской области мужчина выстрелил из аэрозольного пистолета в автобусе

В Гатчине Ленинградской области мужчина выстрелил из аэрозольного пистолета в пассажира автобуса из-за ссоры с ним. Об этом сообщает «78».

Инцидент произошел утром 13 апреля. Пострадавшим оказался 65-летний местный житель. Он получил химический ожог глаз.

По данным издания, между мужчинами случился конфликт, в результате которого злоумышленник выстрелил из аэрозольного пистолета и убежал. Стрелка ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Силовики изъяли в автобусе три гильзы.

Ранее в Приморском крае суд арестовал двоих несовершеннолетних местных жителей, которые начали драку с прохожим из-за замечания в их сторону.