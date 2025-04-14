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10:54, 14 апреля 2025Силовые структуры

Россиянин рассказал ФСБ о своей вербовке в Молдавии украинской разведкой

ФСБ: Завербованный Киевом Окрушко устроил взрыв на Куйбышевском НПЗ за $30 тыс
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости ФСБ задержала двоих россиян за совершение и подготовку диверсий

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россиянин по фамилии Окрушко, задержанный ФСБ в Самарской области, дал признательные показания и рассказал о своей вербовке украинской спецслужбой во время пребывания в Молдавии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую спецслужбу.

По данным ФСБ, в сентябре 2022 года Окрушко оказался в Кишиневе, где скрывался от частичной мобилизации в Вооруженные силы России. Представитель украинской спецслужбы пообещал ему гражданство своей страны и материальную помощь в обмен на сотрудничество. Окрушко принял предложение, после чего куратор поручил ему вернуться в Россию и устроиться на работу на нефтеперерабатывающее предприятие, так как он по профессии электрик. Завербованный агент по объявлению в интернете нашел вакансию электромонтера на Куйбышевский НПЗ в Самаре.

Спустя время Окрушко забрал из тайника взрывчатку и в течении десяти дней проносил ее на предприятие, где заложил в указанное куратором место в трансформаторной подстанции на территории завода. Однако взрыв произошел не по таймеру, а практически сразу, после чего Окрушко пытался уехать в Турцию. Куратор сказал ему, что за такие диверсии платят 30 тысяч долларов.

Ранее 14 апреля ФСБ сообщила о поимке в Самарской области двоих граждан России за совершение и подготовку диверсий.

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