ФСБ задержала двоих россиян за совершение и подготовку диверсий

В Самарской области ФСБ задержала 2 человек за совершение и подготовку диверсий

В Самарской области сотрудники ФСБ задержали двоих граждан России за совершение и подготовку диверсий. Об этом сообщает РИА Новости.

Они проходят обвиняемыми по нескольким статьям, среди которых 275 («Государственная измена») и 222.1 («Незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

Украинские спецслужбы завербовали их и подготовили на территории Молдавии в сентябре 2022 года. Один из них заинтересовался этим предложением из-за материальной выгоды, а вторая — из-за угроз насилия в отношении родственников из Украины.

По версии следствия, злоумышленники приехали в Самару для совершения диверсионно-террористических актов.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 24-летнего гражданина Молдавии за доставку в Россию мощных взрывных устройств. Еще один гражданин Молдавии был задержан за подготовку теракта на водонасосной станции в Керчи.