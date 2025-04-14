ФСБ задержала еще одного гражданина Молдавии за подготовку теракта

В Крыму ФСБ задержала еще одного гражданина Молдавии за подготовку теракта

В Крыму сотрудники ФСБ задержали еще одного гражданина Молдавии за подготовку теракта. Об этом сообщает РИА Новости.

Им оказался 33-летний уроженец села Чишмикиой Вулканештского района Молдавии. Ранее мужчина был судим за кражи на территории Украины. Теперь он проходит в России обвиняемым по статьям 30, 205 («Приготовление к террористическому акту») и 222.1 («Незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ. Свою вину задержанный признал и сотрудничает со следствием.

Иностранец также действовал по заданию украинских спецслужб. Он планировал взорвать водонасосную станцию в Керчи. По версии следствия, мужчина сам установил контакт с Киевом и стал собирать и передавать информацию о расположении военной техники и позиций противовоздушной обороны, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма.

После задержания фигурант раскрыл координаты тайника, из которого изъяли самодельное взрывное устройство фугасного действия массой 400 грамм.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали 24-летнего гражданина Молдавии за доставку в Россию мощных взрывных устройств. Иностранец планировал заложить их в тайники в Волгограде и Саратове.